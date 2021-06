Fortnite, sta per arrivare un nuovo strumento utilissimo: lo svela un leak

Come annunciato dal noto leaker HYPEX, sta per arrivare un nuovo strumento utilissimo su Fortnite. Tutti i dettagli

Continuano ad arrivare aggiornamenti e possibili novità su Fortnite. La stagione 7 è arrivata ormai più di 2 settimane fa, ma per Epic Games non è ancora arrivato il momento di rilassarsi. Tra partnership di livello ed eventi esclusivi, anche i prossimi giorni saranno ricchi di aggiunte utili per gli utenti.

Oltre a skin e oggetti cosmetici, ci sono anche modifiche a livello di funzionalità che dovrebbero presto arrivare all’interno del battle royale. Poco fa, il noto leaker HYPEX ne ha annunciata una che da tempo richiedevano i fan e che pare stia per diventare realtà. Si chiama “Continua a giocare insieme“, e permetterà ai giocatori di mantenere la composizione del proprio team passando alla partita successiva.

Epic has finished a “Keep Playing Together” button for when you’re playing Squad, Trios or Duos fill and it could be enabled this or next update!

— HYPEX (@HYPEX) June 23, 2021