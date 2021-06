Denise Pipitone, nuovo sconvolgente annuncio: “So chi la prese” – VIDEO

Spunta una clamorosa testimonianza che sbloccherebbe il caso di Denise Pipitone. La confessione è arrivata durante il programma ‘Una Vita in Diretta’.

Nuova clamorosa testimonianza sulla scomparsa di Denise Pipitone. Infatti la Rai ha deciso di pubblicare un’intervista con un investigatore di Mazara del Vallo, che avrebbe scottanti novità su quanto accaduto 17 anni fa. Il contributo video è stato mandato in onda durante la trasmissione ‘Una Vita in Diretta’ condotta da Alberto Matano. A riportare la testimonianza, invece, ci ha pensato la giornalista Ilenia Petracalvina.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Variante Delta, crescono i casi: rischio nuove zone rosse in Italia

Incalzato dalla giornalista, l’investigatore privato ha affermato: “L‘hanno presa, l’hanno messa…e l’hanno portata a casa“. Durante l’intervista il testimone ha poi aggiunto dettagli alla sua storia affermando: “Jessica va al mercato, passa da lì, la prende e la porta a casa dove è stata vista l’ultima volta la bambina“. L’uomo ha poi aggiunto che Jessica durante le interrogazioni affermò di averla portata a casa. Al rientro in studio, Alberto Matano ci ha tenuto a precisare che Jessica Pulizzi è stata assolta in tre gradi di giudizio.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO !

Denise Pipitone, nuova testimonianza: “Jessica e Denise si conoscevano”

Le parole dell’investigatore privato potrebbero dare una grossa mano nel proseguo delle indagini. Infatti stando all’uomo Jessica e Denise si conoscevano e, con molte probabilità, proprio per questo motivo nessuno avrebbe sentito nulla al momento della scomparsa. Ad oggi però, come ricorda anche Alberto Matano, i giudici hanno assolto Jessica in ogni grado di giudizio.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Bassetti a iNews24: “Non possiamo escludere nulla, nemmeno che in inverno ci sia un’altra variante”

Per fare chiarezza sul caso bisogna ricordare che Jessica Pulizzi è la figlia di Pietro Pulizzi, ossia, padre naturale di Denise Pipitone. Lo scoop lanciato da ‘Una Vita In Diretta’ aggiunge un tassello importante nel proseguo delle indagini. Al momento, però, mancano ancora dettagli su ciò che è successo in seguito alla sparizione. L’invito di Piera Maggio è quello di parlare nel caso qualcuno sia a conoscenza di ulteriori dettagli. Vedremo quindi se nei prossimi giorni ci saranno novità riguardanti la sparizione della bambina.