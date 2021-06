Calciomercato Milan, super colpo in Serie A: può arrivare davvero! Maldini e Massara vorrebbero un nome altisonante per rilanciare le ambizioni del “Diavolo”

Le perdite a parametro zero di Donnarumma e Calhanoglu, per di più accasatosi all’Inter, non sono state ben digerite dalla piazza milanista. La conquista della Champions League, con un inaspettato secondo posto, impongono un tentativo di alzare l’asticella in vista della prossima stagione. I soldi della massima competizione europea aiuteranno Maldini e Massara a poter operare con tranquillità sul mercato, alla ricerca dei colpi necessari a riscaldare la piazza. Di certo i ruoli attenzionati sono centrocampo e attacco. Proprio davanti, infatti, potrebbe essere messo a segno un acquisto roboante, in grado di spostare l’asticella. Secondo quanto riferito da Paolo Bargiggia, sul proprio sito di mercato, uno degli obiettivi individuati sarebbe Philip Coutinho del Barcellona. L’ex Inter va in scadenza nel 2023 e non rientra più nei piani di Koeman. La cifra richiesta dai blaugrana è comunque importante, superiore ai 40 milioni e sta imponendo le giuste riflessioni. Qualora infatti si dovesse richiedere ad Eliott un esborso del genere il nome sul tavolo sarebbe un altro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ufficializzato il nuovo acquisto: ritorno inatteso

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, colpo stellare in attacco: è pronto lo scambio

Calciomercato Milan, super colpo in Serie A: occhi puntati su Lorenzo Insigne

Tutti gli sforzi andrebbero convogliati su Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli è impegnato nell’Europeo con l’Italia e sta mostrando tutte le sue qualità, con l’onore di indossare la maglia numero 10. Il rinnovo dell’accordo in scadenza nel 2022 ancora non c’è e De Laurentiis sembra voler tirare per le lunghe. Ecco quindi che potrebbe aprirsi una grossa opportunità per arrivare al talento campano. Fra un anno andrebbe via a parametro zero, quindi una cifra vicina ai 40 milioni potrebbe essere ritenuta congrua dal club partenopeo. Il ragazzo sarebbe tentato di provare un’esperienza diversa e non chiude le porte ai rossoneri. Su di lui c’erano stati dei timidi tentativi anche da parte di Barcellona e Liverpool, ma nulla di concreto. Alla fine potrebbe rivelarsi un affare per tutti, sia economico che tecnico, oltre che una vera bomba a livello mediatico. Per far decollare la trattativa bisognerà comunque attendere la fine della rassegna continentale, con la speranza che la nostra Nazionale possa arrivare fino in fondo.