Calciomercato Juventus, arriva un campionissimo di Serie A: la trattativa

La Juventus proverà al grande colpo anche durante questa finestra di calciomercato. Infatti potrebbe arrivare un campionissimo di Serie A: possibile scambio.

Nonostante la crisi dovuta al Covid-19, anche quest anno la Juventus proverà il colpo durante il calciomercato estivo. Inoltre a sorpresa i bianconeri potrebbero acquistare dei campioni della Serie A. Stando alle ultime voci di mercato la dirigenza juventina starebbe studiando il colpo per acquistare Sergej Milinkovic-Savic. Ad oggi il centrocampista serbo non sembrerebbe sul mercato, anzi sarebbe uno dei giocatori su cui Maurizio Sarri conta molto.

Eppure i bianconeri sono pronti a studiare il super scambio per portare il calciatore in bianconero. Agnelli è pronto a proporre uno scambio che vede Arthur Melo vestire la maglia della Lazio. Il centrocampista brasiliano ha deluso in bianconero ed adesso la dirigenza sarebbe pronta a disfarsi del suo oneroso contratto. In caso di disponibilità del calciatore, il patron juventino potrebbe sedersi al tavolo delle trattative con Claudio Lotito.

Calciomercato Juventus, l’obiettivo è Milinkovic-Savic: possibile scambio con Arthur

Dopo appena una stagione la Juventus potrebbe dire addio ad Arthur. Il brasiliano, infatti, potrebbe essere la pedina di scambio ideale per arrivare a Milinkovic-Savic, giocatore dei desideri oramai da diversi anni. Allo stesso tempo la dirigenza laziale vorrebbe considerare uno scambio con il brasiliano, visto che il giocatore interessa tantissimo a mister Maurizio Sarri. Infatti Arthur andrebbe a fare il centrale del centrocampo a tre del tecnico toscano.

Inoltre i bianconeri starebbero considerando anche lo scambio in prestito. Insomma Agnelli, Arrivabene e Nedved sarebbero pronti a qualsiasi soluzione pur di vedere Milinkovic in bianconero. Le prossime settimane, quindi, risulteranno decisive con la trattativa che potrebbe entrare nel vivo. Inoltre l’obiettivo dei bianconeri è l’acquisto di due centrocampisti, visto che il reparto in questione è stato il punto debole della passata stagione.