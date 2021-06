Antonella Elia ricoverata in ospedale: il motivo – VIDEO

Antonella Elia si è sottoposta alla revisione di una cicatrice sull’addome. All’uscita dalla clinica ha fatto importanti rivelazioni

Nuove rivelazioni sulla vita privata dell’ex opinionista del Gf Vip 6, Antonella Elia. A farle è stata propria la diretta interessata uscita dalla clinica dov’era ricoverata per un intervento. La showgirl prima di tutto ha voluto rassicurare i suoi fans e ringraziare il professore che l’ha assistita in questi giorni di ricovero per la revisione di una cicatrice sull’addome.

Al suo fianco come sempre il compagno Pietro Delle Piane che è andato a prenderla in clinica e si è caricato di tutti i borsoni per non fare affaticare Antonella. Questa ultima però, ancora sotto l’effetto dell’anestesia, ha fatto un’importante dichiarazione al suo compagno sorprendendo davvero tutti.

Antonella Elia e la proposta fatta a Pietro Delle Piane

Dopo aver rassicurato i propri fans attraverso le Insta Stories, Antonella Elia ha sorpreso tutti. Nel viaggio verso casa assieme a Pietro, ha raccontato di aver fatto un’importante proposta al suo compagno mentre era ancora sotto l’effetto dell’anestesia.

“Ieri ti ho detto delle cose, vero?”, ha chiesto Antonella a Pietro. L’attore ha così risposto che le stesse cose gliele ha ripetute anche oggi quando ormai l’effetto dell’anestesia era passato: “Comincio a pensare che l’anestesia sia stata solo un input per farti arrivare a delle cose belle.

L’ex opinionista di Alfonso Signorini ha chiesto a Pietro di sposarla perché non vuole mai più perderlo, alludendo probabilmente alla rottura che c’è stata dopo la loro partecipazione a Temptation Island dove uscirono separatamente. Di tutta risposta l’attore le ha detto: “Se lo faremo tu per me saresti l’unica, quindi sarebbe forever and ever“. Attenderemo ulteriori risvolti sulla loro storia d’amore che attualmente sembrerebbe andare a gonfie vele.