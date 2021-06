Alessandro Preziosi, che batosta: è accaduto in queste ore

Brutta sorpresa per Alessandro Preziosi, una vera e propria batosta di prima mattina per lui e le reti Mediaset

#Masantonio ha un passato tutto da scoprire… 😏🔎 Avete perso la prima puntata? Recuperatela su Mediaset Infinity 👉 https://t.co/NocxZeUdf6 pic.twitter.com/KQEVR0Bt9g — Mediaset Infinity (@MediasetPlay) June 26, 2021

Esordio deludente quello di Alessandro Preziosi nei panni dell’investigatore Elio Masantonio che, ieri sera, venerdì 25 giugno, ha raccolto soltanto 1.688.000 spettatori con uno share del 10.1%. Il primo dei dieci episodi, in onda fino al 23 luglio, non ha colpito particolarmente il pubblico italiano che ha preferito la visione di altre reti.

Ad ogni modo, i canali Mediaset hanno raccolto 953.000 spettatori con il 6% di share su Italia 1 con il film X-Men: L’inizio e ben 1.655.000 spettatori pari al 12.1% di share su Rete 4 con Quarto Grado.

Tutti gli ascolti TV di mercoledì 25 giugno

Yvan e Delphine si separano dopo 15 anni di matrimonio, ma per motivi economici, lui è costretto a tornare a casa. La nuova e forzata convivenza riserverà ai due molte sorprese. 🎞 #SeparatiMaNonTroppo STASERA in PRIMA VISIONE alle 21:25 su Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay pic.twitter.com/Fapnc6urha — Rai1 (@RaiUno) June 25, 2021

Come spesso accade, la gara d’ascolti di venerdì 25 giugno è stata vinta ancora una volta dalla Rai. Su Rai Uno, la prima visione di Separati Ma Non Troppo ha incuriosito 1.866.000 spettatori pari al 10.7% di share.

Per quanto riguarda invece Rai Due, sono stati in 1.013.000 gli spettatori pari al 5.7% di share che hanno seguito il film di David Jackson, Frammenti Di Memoria. Per finire, su Rai Tre in 698.000 con il 4.3% di share hanno scelto Atlantic Crossing.