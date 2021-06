Vaccino Covid, Locatelli: “Prima dose non copre da variante Delta”

Secondo quanto spiegato da Franco Locatelli a Sky TG24, la prima dose del vaccino anti Covid non copre da variante Delta

I numeri relativi al Covid sono destinati a salire ancora. La variante Delta sta colpendo soprattutto il Regno Unito e l’America del Sud, ma è destinata ad espandersi anche nel resto del mondo. Fondamentale sarà l’apporto del vaccino anti Covid per far sì che la situazione rimanga sotto controllo.

A tal proposito, è intervenuto ai microfoni di Sky TG24 il coordinatore del Comitato tecnico scientifico e presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli. “La Lombardia parla di una diffusione della variante Delta pari al 4%, di molto inferiore rispetto alla stima del 26% in Italia. Non va però sottovalutata la diffusione” ha spiegato, aggiungendo poi: “Una sola dose non copre adeguatamente, è necessario completare il ciclo vaccinale“.

Vaccino Covid, Locatelli: “Funziona con variante Delta, ma solo con seconda dose”

Il vaccino anti Covid è efficace anche contro la variante Delta, ma solo al completamento dell’intero ciclo vaccinale. “La variante solleva preoccupazione perché è più contagiosa e può provocare patologie significative. Per questo motivo bisogna progredire con la campagna vaccinale” ha dichiarato l’esperto Franco Locatelli ai microfoni di Sky TG24.

A tal proposito, è intervenuta anche la direttrice esecutiva dell’Ema Emer Cooke. “I vaccini stanno funzionando, ma dobbiamo essere certi che si faccia anche la seconda dose. La variante Delta sarà semper più importante in termini di diffusione in Europa, dobbiamo farci trovare pronti” le sue parole.