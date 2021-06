Uomini e Donne, ex tronista ingrassa di 28 chili: “Mi piace mangiare”

Ex tronista di Uomini e Donne subisce body shaming ma spiega di stare bene con se stessa: i chili di troppo non sono un problema

L’ex tronista di Uomini e Donne, Anna Munafò, è stata vittima di body shaming a causa di qualche chilo di troppo messo su dopo la sua prima gravidanza. Ma l’ex tronista, raggiunta dalla giornalista Daniela Saclì per Fanpage.it, ha dichiarato che non si lascerà influenzare o ferire dai pregiudizi delle persone.

La Munafò ha inoltre raccontato di essere stata già vittima di un episodio simile nel 2005, quando ha partecipato a Miss Italia dove si è classificata seconda. L’ex tronista nei giorni scorsi ha voluto dedicare anche un post di Instagram ai kg in più e agli occhi indiscreti che per strada la guardano facendoglieli sentire tutti.

Anna Munafò e il post pubblicato su Instagram: le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne

Anna Munafò dopo la gravidanza ha perso il controllo dell’ago sulla bilancia ed il giudizio delle persone, anche se silenzioso, quando si torva per strada si fa sentire: “Ieri sono uscita dopo tanto tempo… e non vi nego che gli occhi addosso di chi ti guarda e pensa ‘guarda quanto si è ingrassata’ li ho sentiti . Si, ho 28 kg in più, che si vedono e che non nascondo, come non nascondo neanche che per qualche istante ho provato anche imbarazzo nei confronti di chi ieri mi ha trasmesso questo pensiero. Siamo belle a prescindere, anzi bellissime!”.

Raggiunta da Fanpage.it, la 35enne ha spiegato che dopo la gravidanza ha preso 31kg. Dopo averne persi la metà, ne ha nuovamente assunti altri ed oggi pesa 92 chili ed è alta 1,76 mt: “Mi piace mangiare. Non mi importa dell’aspetto fisico“. L’ex tronista ha raccontato che tra i vestiti che ha nell’armadio nessuno è della sua taglia attuale. Difatti, psicologicamente si rifiuterebbe di acquistarne altri con l’intento di voler perdere peso e tornare ad indossare la sua ‘vecchia’ taglia.

Anna, sorridendo ha aggiunto di non voler giustificare il suo aumento di peso attribuendolo alla gravidanza: “Quei chili ce li ho perché mi piace mangiare. L’importante è che io sia in salute e stia bene con me stessa. Quello che dicono gli altri non mi interessa”.

Il consiglio dell’ex tronista a chi si sente giudicato per i propri chili di troppo

La Munafò, intervistata da Fanpage.it ha voluto trasmettere il proprio consiglio alle donne che si sentono giudicate per i chili di troppo: “Consiglierei loro di fregarsene, ma so che non è facile. Quando già si hanno delle insicurezze, quelle critiche finiscono per avvalorarle.

L’ex tronista ha spiegato che nel 2005 quando ha partecipato a Miss Italia pesava 58 chili: “Ero magra ma non anoressica. Avevo le mie forme”. Ebbene, in quella occasione alcune finaliste decisero di comune accordo di non applaudire la 35enne qualora avesse vinto: “Per loro ero la cicciona della situazione solo perché avevo i fianchi, il seno, il sedere”. Un problema dunque, le critiche degli altri, che si porta dietro da anni ed è per questo motivo che ha costruito intorno a se una corazza protettiva.