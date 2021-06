Dopo le accuse e settimane di silenzio l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Davide Lorusso, ha deciso spiegare la propria versione: perché è finita la storia d’amore con Jessica Antonini

Dopo l’addio con Jessica Antonini e settimane di silenzio, Davide Lorusso, ex corteggiatore di Uomini e Donne, ha deciso di fare chiarezza. In seguito alla rottura era stata l’ex tronista ad annunciare la fine della loro storia nata negli studi di Mediaset mentre il barman lombardo aveva deciso di meditare su quanto accaduto.

Ma oggi, Davide ha finalmente deciso di chiarire la sua posizione al Magazine del programma ideato e condotto da Maria De Filippi. Il barman ha dichiarato che in questo periodo si sta dedicando molto al proprio lavoro così da pensare il meno possibile alla storia d’amore andata in frantumi con la Antonini: è molto dispiaciuto per come sono andate le cose.

Lorusso ha dichiarato di sentirsi in colpa soprattutto per non essere stato in grado di sostenere Jessica in un momento difficile legato ad una perdita importante standogli accanto, ma aveva bisogno di fare chiarezza nel suo cuore. Davide ha tenuto però a precisare di avere più volte provato a telefonare la sua ex ma questa avrebbe bloccato il suo numero: “Probabilmente per la rabbia ha alzato un muro“.

Intanto prima di queste telefonate non andate a buon fine Jessica si è sentita con la mamma di Davide e le ha spiegato tutto il suo dolore. Le intenzioni dell’ex corteggiatore non erano però quelle di chiudere definitivamente la loro relazione, aveva solo bisogno di un po’ di tempo per pensare.

Davide Lorusso e le sue dichiarazioni al Magazine di Uomini e Donne dopo la rottura con Jessica Antonini

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Davide Lorusso, raggiunto dal Magazinedel talk show ha spiegato i motivi della rottura con Jessica Antonini. Il ragazzo ha innanzitutto precisato che le sue intenzioni non erano quelle di chiudere definitivamente la storia da poco decollata, ma aveva solo bisogno di fare chiarezza: “Litigavamo spesso e alcuni lati del suo carattere faticavano ad andarmi giù. Discutevamo per sciocchezze ma finivamo sempre per scontrarci duramente. Jessica sa essere molto tagliente”.

Davide ha poi dichiarato di non aver mai tradito l’ex tronista né si è preso gioco di lei. Nonostante tutto continuerà a provare dei sentimenti sia per lei che per il suo bambino al quale, a differenza di quanto si dice, era molto legato.