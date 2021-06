Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno litigato? La verità sul loro rapporto

Una coppia d’amici che ha fatto innamorare tutti i fan del Grande Fratello VIP, qual è la verità sul rapporto tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini?

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini erano legati da un rapporto speciale all’interno della casa del Grande Fratello VIP, fino a quando il figlio di Alba Parietti ha deciso autonomamente di abbandonare il programma e tornare a casa. Dopo l’esperienza al reality show, tuttavia, i due hanno continuato a vedersi – sia fuori che in TV – tant’è che insieme sono stati presenti al Costanzo Show e ad Il Punto Z.

I sospetti su di un presunto litigio sono nati quando al mega evento della presentazione del singolo di Pierpaolo Pretelli – dove c’era Giulia Salemi con cui Zorzi ha riallacciato i rapporti – c’era Francesco Oppini e non l’influencer di Milano.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno litigato? Le parole dell’influencer

Nei giorni scorsi Francesco Oppini disse su Tommaso Zorzi: “Lo vedo fisicamente provato. Avrebbe dovuto staccare almeno un mese e riprendersi, ma non l’ha fatto. La verità è che non riesce a dire di no agli impegni post vittoria del Grande Fratello VIP”. Potrebbero aver suscitato del malessere queste parole nell’influencer? La risposta è ben presto data.

Visibilmente scocciato dai rumors e dall’insistenza di questi, Tommaso Zorzi ha affermato: “Non ho litigato con nessuno, non ho litigato con Francesco e mi scoccia star qui a raccontare questa roba”. Una chiara smentita da parte dell’influencer.