Sky Calcio cambia tutto: il nuovo listino prezzi per i clienti

È arrivato anche l’annuncio ufficiale: cambia il prezzo per abbonarsi al pacchetto Calcio di Sky. Ecco tutti gli aggiornamenti

A partire dal prossimo anno e per il triennio 2021-24, tutte le partite di Serie A saranno visibili in esclusiva su DAZN. Un colpo basso per Sky che, dopo una partnership durata quasi 20 anni, deve dire addio al campionato italiano e rivedere la propria offerta. In extremis, la piattaforma satellitare ha ottenuto il pacchetto per trasmettere in co-esclusiva 3 partite a giornata.

A queste, vanno aggiunte le due grandi esclusive: tutta la Champions League e tutta l’Europa League, anche in 4K. Bisogna poi menzionare la serie B, la Premier League, la Bundesliga e la Ligue 1. Tutti i maggiori campionati europei in un unico pacchetto, per un’offerta che – come promesso – rimarrà di altissimo livello per i clienti.

Sky Calcio, il listino prezzi aggiornato

Ovviamente però, manca la ciliegina sulla torta: la mancata acquisizione dei diritti TV della Serie A costringe la compagnia e rivedere i propri prezzi. Come annunciato poco fa, a partire dal primo ottobre il prezzo scenderà a 5 euro al mese, e ci sarà una riorganizzazione totale dei contenuti. Con Sky Calcio sarà infatti possibile vedere 3 partite a turno di Serie A, tutte le 380 partite di Serie B, le migliori partite di Premier League, Bundesliga e Ligue 1. Per ciò che riguarda le due competizioni europee, invece, continuerà ad essere necessario il pacchetto Sport.

Ricordiamo che c’è la possibilità di usufruire di 3 mesi completamente gratuiti di Sky Calcio. Come comunicato in precedenza, il costo dell’abbonamento per chi è già cliente verrà azzerato a partire dal primo luglio e fino al 30 settembre 2021.