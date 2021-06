Selvaggia Roma a pranzo con un noto attore de La Casa di Carta. La foto pubblicata dall’ex gieffina fa impazzire il web

L’ex gieffina e volto di Temptation Island, Selvaggia Roma, è apparsa in uno scatto sul proprio account di Twitter con un notissimo attore spagnolo. Parliamo di Darko Perić, per molti conosciuto come Helsinki nella serie televisiva “La Casa di Carta” visibile su Netflix.

I fans di entrambi hanno subito pensato ad una love story tra i due, ma in realtà non ci sarebbe altro che una bellissima amicizia come ha spiegato l’ex giffina. Nella foto Darko Perić e Selvaggia sono seduti a tavola con altri amici. Qui l’influencer ha scritto: “E l’altro giorno con noi il my friend Darko“.

Selvaggia Roma a pranzo con Darko Perić: lo scatto postato dall’ex gieffina fa impazzire i fans

Darko Perić conosciutissimo dal pubblico di Netflix per aver preso parte alla serie televisiva “La Casa di Carta” interpretando il ruolo di Helsinki, si trova qui in Italia ed è apparso in foto con Selvaggia Roma. E’ stata proprio l’ex gieffina a pubblicare un post su Twitter dove ha fatto impazzire i fans.

L’attore serbo sogna un programma televisivo con Alessandro Borghese, difatti a Io Donna Darko Perić ha dichiarato di aver conosciuto il cuoco e conduttore televisivo italiano con il quale starebbe coltivando un nuovo progetto: un cooking show. Attualmente Helsinki de La Casa di Carta si trova a Roma dove in estate dovrà girare un film con un cast italiano. Vedremo se anche Selvaggia ci riserverà qualche sorpresa assieme a Darko Perić.