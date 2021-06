Morata, rivelazione shock: “Ho ricevuto insulti e minacce di morte”

Dopo la partita contro la Polonia, un bruttissimo episodio per Alvaro Morata: “Ho ricevuto insulti e minacce di morte”

Un girone complicato per Alvaro Morata con la maglia della sua Spagna. L’attaccante della Juventus ancora non è riuscito ad incidere e a convincere, tanto che i tifosi si stanno lamentando per le troppe occasioni perse. Alla fine, la Roja è riuscita a passare il gruppo E e affronterà la Croazia agli ottavi di finale.

Poco dopo la partita contro la Polonia, c’è stata però la sconfitta peggiore per l’attaccante spagnolo: i pesanti insulti da parte dei tifosi. La furia social è stata raccontata dal giocatore stesso, che ha parlato anche di minacce di morte ai suoi figli.

Morata shock: “Minacce di morte ai miei figli”

Insulti e minacce di morte subite dall’attaccante della Juventus e della Spagna Alvaro Morata, dopo la deludente prestazione contro la Polonia di Lewandowski. “Ho passato nove ore senza dormire dopo la partita. Sui social minacce e insulti alla mia famiglia come ‘speriamo che muoiano i tuoi figli’” ha spiegato il giocatore, aggiungendo poi: “Però posso dire che sto bene, qualche anno fa sarei stato molto peggio. Probabilmente non sto facendo il mio lavoro come dovrei, ma la gente dovrebbe mettersi al mio posto e capire cosa significhi subire tutto questo“.

“Quando arrivo in albergo, solitamente metto via il telefono. La cosa che mi infastidisce è che dicano queste cose a mia moglie e ai miei figli allo stadio. Oggi augurano loro la morte, ma se dovesse succedere qualche tragedia diranno tutti che era un bravo ragazzo” ha poi concluso Morata, che ora dovrà affrontare la Croazia agli ottavi di finale di Euro 2020 e cercare di zittire i più scettici.