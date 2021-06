Giovanni Ciacci dice addio alla TV. Il motivo della decisione choc dello stilista.

È stato un fulmine a ciel sereno. Nessuno si sarebbe mai aspettato una decisione simile da parte di Giovanni Ciacci, lo stilista che da anni è entrato nei cuori degli italiani e che da lì non è mai uscito. L’annuncio dell’addio alla televisione è stato un qualcosa che ha sorpreso tutti e in molti stentano a crederci.

L’annuncio è stato dato nel corso dell’ultima puntata di ‘Ogni Mattina’, programma che proprio oggi ha chiuso i battenti e che per un anno lo ha visto tra i protagonisti con le sue note pagelle. Ebbene, le sue dichiarazioni fanno ancora eco nelle orecchie dei telespettatori che increduli si chiedono se sia uno scherzo.

Giovanni Ciacci, addio alla TV: il motivo della decisione choc – VIDEO

“Ultimo appuntamento con le pagelle, ma proprio ultimo, ultimo, ultimo. Oggi è l’ultima volta che andrò in video, da oggi lascio la televisione. Basta! Mi sono rotto! Ormai è arrivato il momento dopo 10 anni chiuso, stop: da stasera stacco Instagram, Facebook, Twitter e non mi vedrete più in televisione”, ha detto in diretta TV mentre Adriana Volpe incredula gli chiedeva se la sua fosse una battuta o qualcosa di più.

“Te lo giuro, è la verità”, ha continuato: “Sono stati 10 anni meravigliosi, 20 anni di dietro le quinte, ma ormai mi sono rotto: è un inferno questo lavoro non lo voglio più fare! Ora voglio fare altro, coltivare pomodori, patate. Mi sono rotto, questo lavoro è un inferno”.