Francesca Lodo, “effetto calamita” dopo il vaccino? Fan senza parole – VIDEO

Francesca Lodo sorprende tutti i suoi fan con l’effetto calamita dopo il vaccino. La modella ha postato un video che ha sorpreso i followers.

Le vaccinazioni Covid proseguono senza sosta anche nel mondo dello spettacolo. Tra le ultime che hanno reso pubblica la vaccinazione troviamo anche Francesca Lodo, reduce dall’esperienza da naufraga durante l’Isola dei Famosi. La showgirl, infatti, ha postato sui social anche la foto durante la somministrazione. In seguito al vaccino, attraverso una stories, la Lodo ha postato un effetto particolare del siero.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Uomini e Donne, coppia impazzisce di felicità: è nata il secondogenito – FOTO

Infatti la showgirl ha voluto provare il cosiddetto effetto calamita, una notizia molto diffusa sul web. Così in favore di macchina e armata di moneta, Francesca ha sperimentato quanto letto in rete. La storia ha avuto un risvolto stupefacente, con la moneta che effettivamente è rimasta attaccata al braccio. Il video, però, ha suscitato non pochi dubbi anche tra i fan. Andiamo quindi a vedere cosa è successo sul profilo di Francesca.

PER VISUALIZZARE LA STORIA >>> CLICCA QUI !

Francesca Lodo, la vaccinazione e l’effetto-calamita: la domanda della showgirl

Dopo aver testato l’effetto calamita, Francesca ha chiesto ai propri fan: “C’è da preoccuparsi?“. Alcuni seguaci, però, dopo aver visto il video hanno sollevato più di un dubbio. Infatti c’è chi ha chiesto se la Lodo avesse posizionato la moneta proprio dove c’era il cerotto, con la colla rimasta sul braccio che avrebbe fatto effetto sulla moneta. Altri invece hanno ricordato alla showgirl che ai tratta di una fake news diffusissima in America. Nonostante ciò Francesca ha replicato solamente affermando di aver messo la moneta proprio sul luogo della somministrazione, ignorando quindi che la notizia letta era falsa.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Lory Del Santo, svelato il piccante retroscena con Mancini e Vialli

Successivamente i followers hanno cercato subito di smorzare la polemica, spostando il dibattito su alcuni retroscena riguardanti l’Isola dei Famosi. Infatti prima della partenza, la Lodo ha confessato di aver fatto tutte le vaccinazioni per raggiungere l’Honduras, fatta eccezione però per la somministrazione del siero anti-Covid. Così appena rientrata in Italia, la showgirl è riuscita anche ad immunizzarsi contro il Coronavirus.