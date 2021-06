L’ultimo bollettino medico emanato dalla protezione civile mette al corrente l’intera popolazione italiana di un leggero calo dei casi nel Bel Paese.

In Italia la variante Delta continua a preoccupare l’intera popolazione. I numeri sono in aumento con una percentuale del 16,8%. La più diffusa però rimane ancora la variante alfa al 74,92%. Tuttavia, nonostante i dati di giugno non siano ancora consolidati, dalle prime segnalazioni di sequenziamenti, si segnala un aumento dei casi di variante Kappa e Delta.

Coronavirus, bollettino 25 giugno: 753 contagi e 56 morti

La curva epidemica, anche se di poco, continua a salire. Nella giornata di ieri si erano registrate 835 nuove positività mentre il bollettino di oggi, venerdì 25 giugno, ci mostra che ad aver contratto il virus sono 753 persone. I decessi sono 56 mentre il numero di guariti è di 2.769.

⁣⁣Coronavirus, bollettino di oggi:

• 753 contagiati

• 56 morti

• 2.769 guariti

-22 terapie intensive | -128 ricoveri

192.541 tamponi

Tasso di positività: 0,4% (-0,1%)

48.521.442 dosi di vaccino somministrate in totale