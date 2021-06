Calciomercato Roma, colpaccio in casa Juve: affare da 40 milioni

La Roma prova a chiudere i primi colpi di questo calciomercato. Uno dei calciatori nel mirino dei giallorossi potrebbe arrivare dalla Juventus: le cifre.

La Roma studia per un grande calciomercato estivo. Infatti Josè Mourinho ha deciso di firmare per i giallorossi, chiedendo ovviamente dei colpi sul mercato. I primi due calciatori in dirittura d’arrivo sono Granit Xhaka, dall’Arsenal, e Ruì Patricio pronto a difendere i pali dell’Olimpico. Due acquisti chiesti proprio dallo ‘Special One’, pronto a riportare ai vertici del campionato la squadra capitolina.

Tra le richieste di Mourinho però ci sarebbe anche un difensore. Sfumato il colpo Sergio Ramos, svincolatosi dal Real Madrid, adesso la dirigenza giallorossa punta ad un giocatore della Juventus. Infatti i Friedkin sarebbero pronti a trattare per Merih Demiral. Al momento la richiesta dei bianconeri è di 40 milioni. Ma non solo, Agnelli non sarebbe disposto ad accettare offerte al ribasso o di scambio. Al momento quindi le parti restano distanti, con la Juve che prova a convincere la Roma a sborsare la somma richiesta.

Calciomercato Roma, Mourinho ha la sua coppia di portieri: Pau Lopez vero la cessione

Ma la Roma è pronta ad ufficializzare anche il primo colpo in uscita. Infatti i giallorossi avrebbero trovato l’accordo per cedere Pau Lopez al Barcellona. L’estremo difensore spagnolo non ha convinto nei suoi due anni nella capitale. Lopez così è pronto a tornare in Spagna, per fare il secondo di Ter Stegen con la maglia blaugrana. Josè Mourinho ha scelto la sua coppia di portieri, con Robin Olsen che a sorpresa tornerà a difendere i pali dell’Olimpico.

Il portiere svedese, però, sarà la seconda scelta dello Special One. Infatti è in arrivo dal Wolverhampton il portoghese Ruì Patricio. Il 33enne sta convincendo anche durante questa edizione di Euro 2020, e la Roma è pronta a versare 6 milioni nelle casse del club inglese. Così lo Special One si assicura un portiere con una grande esperienza internazionale. A breve i giallorossi sono pronti ad ufficializzare il colpo, completando quindi il reparto portieri.