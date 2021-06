Belen Rodriguez, la novità che infiamma i fan: futuro garantito anche se nel suo presente c’è l’attesa per l’arrivo di Luna Marie

Ormai non conta i giorni, ma le ore. Perché sembra mancare pochissimo al nuovo parto di Belen Rodriguez, con la secondogenita Luna Marie che sta bussando alle porte della pancia di mamma. Ma intanto arrivano notizie importanti anche sul futuro lavorativo e professionale della bella argentina che non sembra avere nessuna intenzione di stoppare la sua carriera.

Se tutto andrà bene, il, parto avverrà tra fine giugno e inizio luglio. Il mese, insomma, che vedrà le prime registrazioni per la nuova stagione di Tu sì que vales, il talent di Canale 5 in programma dal prossimo settembre. Torneranno i quattro giudici a partire da Maria De Filippi, torneranno Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, ma ci sarà pure lei.

Non è tutto però perché secondo il settimanale ‘Vero’ ci sarebbe la possibilità di raddoppiare. Sta infatti per decollare un nuovo format in onda su Italia Uno, un programma dedicato alle donne e alle mamme che lavorano. E lei sarebbe perfetta per condurlo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Belen Rodriguez non si ferma mai: cos’è successo in questi mesi – VIDEO

Belen Rodriguez, la novità che infiamma i fan: ormai il parto di Luna Marie è vicino

Intanto però tutta la sua attenzione e quella della famiglia è concentrata sul parto. Come ha fatto sapere la stessa Belen, sta per esplodere. “Sono alla trentaseiesima settimana, Santiago è nato alla trentasettesima”, ha scritto sui social mostrando i suoi ultimi allenamenti in palestra.

Insieme al compagno Antonino Spinalbese, al primogenito Santiago e ai suoi genitori, stanno passando alcuni giorni di relax una villa sul lago di Como. E qui l’attesa si fa più dolce anche se le prossime ore potrebbero già essere buone per la corsa in ospedale. E l’annuncio che tutti aspettano ormai è vicino.