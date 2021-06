Adriana Volpe si commuove davanti a tutti: il motivo – VIDEO

Un commovente addio quello di Adriana Volpe in onda su TV8, tutti i fan del programma la salutano con caloroso affetto

Il GRAZIE più importante va a VOI, che ci avete permesso di entrare nelle vostre case… 💖 GRAZIE A TUTTI e Buona estate! 😍🌴#TV8 #OgniMattina @AdrianaVolpeTV #25giugno pic.twitter.com/2cEMf0LJet — Ogni Mattina (@OgniMattinaTV8) June 25, 2021

TV8 dice addio al programma Ogni Mattina. Oggi, venerdì 25 giugno, come preannunciato, è stata l’ultima puntata del talk show mattutino condotto da Adriana Volpe che non sarà confermato per la prossima annata.

Quella di oggi è stata una puntata diversa, oltre ai consueti servizi è stata aggiunta una nota di malinconia mostrando tutti i bei momenti vissuti ed aggiungendo, in commozione, un saluto finale per chiudere in bellezza: “Siamo orgogliosi di questo programma. Oggi si conclude una parentesi televisiva che porterò con grande orgoglio nel mio futuro professionale”.

Adriana Volpe, il suo futuro in TV: passaggio a Mediaset?

Adriana Volpe, a conclusione del suo bel discorso ha ammesso le indiscrezioni che la vedono opinionista della prossima edizione del Grande Fratello VIP: “Vi aspetterò a braccia aperte, seppure su un’altra rete”. Con ogni probabilità insieme a Sonia Bruganelli, la conduttrice sarà negli studi Mediaset ad accompagnare Alfonso Signorini per la prossima edizione del reality show.

Prima di salutare il suo pubblico, la conduttrice di Trento ha ammesso: “Questo è stato un programma inclusivo”. È vero che la varietà di argomenti erano tanti, dal più trash al più serio, senza escludere nulla meritevole della considerazione del programma.