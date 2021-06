Temptation Island, bomba pazzesca: “Una coppia lascia il villaggio”

Clamorosa indiscrezione sulla nuova edizione di Temptation Island. Una delle coppie avrebbe già deciso di lasciare il villaggio

Manca sempre meno alla nuova attesissima stagione di Temptation Island. Il reality show andrà in onda su Canale 5 con la prima puntata mercoledì 30 giugno, e i fan non stanno più nella pelle. Alla conduzione ci sarà Filippo Bisciglia, con le coppie pronte a mettere alla prova il proprio partner.

Le sei coppie in gara sono già state annunciate, insieme a tutti i tentatori e le tentatrici. Le registrazioni sono ancora in corso e, nonostante qualche intoppo dovuto alle condizioni meteorologiche, a breve dovrebbero concludersi. Intanto, stando a quanto riportato da MondoTv24, c’è una clamorosa notizia che arriva dal villaggio: una delle coppie avrebbe deciso di abbandonare.

Temptation Island, una coppia abbandona il villaggio a sorpresa

La notizia è stata lanciata in anteprima da MondoTv24: una coppia ha deciso di abbandonare in anticipo il villaggio di Temptation Island. Sul sito viene spiegato come il fidanzato avrebbe scavalcato le barriere per ricongiungersi alla sua ragazza. Ancora non è però chiaro chi siano i personaggi interessati nella vicenda.

“Si parla già da ora di alcuni pesanti scatti di nervosismo da parte di alcuni concorrenti, con una coppia che già avrebbe abbandonato il villaggio. Uno dei fidanzati, in preda alla gelosia e memore di quanto successo con Ciro Petrone, avrebbe scavalcato le barriere di separazione per ricongiungersi alla fidanzata. Ancora non ci è dato sapere chi è stato l’artefice di cotanta impresa” è quanto spiegato all’interno del portale. Ma non è finita qui. Lo stesso MondoTv24 parla di un fidanzato che: “Sta facendo il degrado. Non è chiaro se sia uscito di testa e abbia messo a soqquadro il villaggio o se stia frequentando altre corteggiatrici“.