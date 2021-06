Stefano De Martino, annuncio sensazionale: sarà la prima volta per lui!

Annuncio sensazionale di Stefano De Martino che vivrà una nuova avventura del suo percorso artistico

La carriera di Stefano De Martino prosegue a gonfie vele e lo showman partenopeo è sempre pronto a mettersi in gioco in nuove avventure. Il suo studio, la sua dedizione e conseguente bravura non sono passati inosservati tanto da essere premiato come miglior conduttore della stagione televisiva al Festival del Cinema e della Tv di Benevento.

Proprio durante il Festival e la sua premiazione ha svelato un nuovo progetto in cantiere: “Farò un film”. Atteso a breve, dunque, l’esordio sul grande schermo del conduttore partenopeo che, dopo Amici di Maria De Filippi, si è fatto strada nel mondo dello spettacolo.

Stefano De Martino, il debutto sul grande schermo: cosa farà

Stefano De Martino, molto entusiasta del progetto, ha spiegato: “Questa volta dovrò immedesimarmi in un ruolo. Finora ho ricoperto tutti compiti simili a ciò che sono, ma stavolta è diverso, dovrò recitare una parte”. Consapevole dei suoi limiti in ambito cinematografico ed essendo la sua prima volta ha ammesso: “Non so come verrà, ma in promozione dirò che è venuto benissimo. Il film è molto bello, l’unica pecca potrei essere io, ma ho solo 10 pose quindi potete anche distrarvi”.

Intanto, il conduttore partenopeo è stato confermato per la prossima edizione di Stasera Tutto È Possibile e resterà ancora un altro anno alla Rai, nonostante le voci di un insistente corte da parte di Mediaset.