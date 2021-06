Royal Family, la disperazione della Regina Elisabetta: persi 10 milioni! Una brutta notizia per le finanze di Buckingham Palace

Non è sicuramente un periodo fortunato quello che sta vivendo la Regina Elisabetta. Sua Maestà negli ultimi mesi ha dovuto affrontare una serie di problemi piuttosto grandi. Prima la Megxit e le faide interne alla sua famiglia, poi la perdita dell’adorato marito. Il principe Filippo è sempre stato il pilastro su cui contare per circa 70 anni. Una spalla solida che l’ha aiutata nei momenti delicati e nelle decisioni più scomode. La pandemia di Covid-19 ha fatto il resto, costringendola ad un ritiro dalla vita pubblica difficile da digerire a livello psicologico. La regina è sempre stata abituata a ricevere personalità illustri a Palazzo e non poterlo fare per oltre un anno l’aveva portata sull’orlo della depressione. Come confermato dai media inglesi, i meeting seguiti all’ultimo G7 in Cornovaglia le hanno ridonato il sorriso. C’è però un aspetto economico che la sta tenendo in ansia nelle ultime settimane. Le finanze di Buckingham Palace sono in rosso per 10 milioni di sterline, proprio a causa degli effetti del coronavirus.

Royal Family, la disperazione della Regina Elisabetta: Buckingham Palace ha perso 10 milioni

La sede reale ha rivelato pubblicamente le perdite accusate a cavallo dell’ultimo anno finanziario. Il Palazzo non ha potuto contare su oltre la metà degli introiti solitamente derivanti dai ticket dei visitatori. Una lunga schiera di turisti stranieri (ma anche inglesi) che ogni giorno affollano le lussuose stanze di corte. A tenere su il reddito sono rimasti solo i fondi governativi, a quanto pare anch’essi ritoccati leggermente verso il basso in virtù della crisi economica.

Durante l’esercizio 2019/2020, il reddito di Buckingham Palace è stato di 20,2 milioni di sterline.

Questo ha portato ad una contrazione di 9,4 milioni di sterline rispetto all’anno precedente.

Allo stesso tempo, il costo per la manutenzione delle proprietà reali è salito alle stelle, passando da 38,4 a 49,5 milioni di sterline, a causa dei lavori di ristrutturazione in corso presso la residenza ufficiale della regina a Londra. Anche Sua Maestà quindi deve fare attenzione ai propri conti. Incredibile ma vero.