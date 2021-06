Miami, crolla un palazzo di 12 piani: si temono diverse vittime

Paura a Miami, dove un palazzo condominiale di 12 piani è crollato nella notte. Si temono diverse vittime

La notizia è stata lanciata dal Miami Herald. Questa notte, un palazzo condominiale di 12 piani è parzialmente crollato nella zona di Surfside, sobborgo di Miami Beach. Ancora non è chiaro il numero dei feriti, ma un pompiere intervenuto sul posto ha già avvisato che potrebbero esserci diverse vittime.

“Siamo sulla scena del crollo al lavoro. Quello che posso dirvi al momento è che l’edifico è di 12 piani, e il lato posteriore è crollato” ha spiegato il sergente Marian Cruz del Miami Dade Fire Rescue, uno dei tantissimi soccorritori. L’area è un complesso di appartamenti, condomini e hotel, tra cui il Champlain Towers. Costruzione risalente al 1981, conta oltre 100 appartamenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Haiti, liberato l’ingegnere italiano rapito lo scorso 1 giugno: l’operazione

Miami, crolla un palazzo: “Rumore e poi tutto è crollato”

Le immagini sono ancora sotto gli occhi di tutti. A Miami, un palazzo condominiale di 12 piani è crollato e potrebbe aver causato diverse vittime. “Ho sentito improvvisamente un rumore e poi tutto è crollato. I miei vicini? Sì, alcuni li ho visti e sono vivi. Ma in una parte del palazzo non c’è più nessuno” ha spiegato una superstite ai microfoni della Nbc Florida.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Meteo, tra l’anticiclone africano e violenti temporali: le previsioni

Subito dopo il drammatico incidente, sono stati centinaia i soccorritori e i vigili del fuoco ad essere giunti sul posto. In queste ore stanno avvenendo gli scavi tra le macerie del palazzo crollato, sperando di trovare superstiti. Secondo quanto riferito dall’Ansa, un ragazzo è stato tratto in salvo e si trova ora in ospedale a Miami.