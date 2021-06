Mara Venier, nuova avventura a sorpresa: “Ho bisogno di emozioni”

Una nuova avventura annunciata da Mara Venier, pronta a condurre un altro programma televisivo: “Ho bisogno di emozioni”

La stagione 2020/21 di Domenica In è quasi giunta al termine, ma per Mara Venier non è ancora arrivato il momento di andare in vacanza. L’amatissima conduttrice televisiva non vuole fermarsi, e anzi ha già annunciato che condurrà la serata dedicata al Santo di Pietrelcina: Una voce per Padre Pio.

L’evento è stato registrato lo scorso 23 giugno, e andrà in onda su Rai 1 il 4 luglio. Torna dunque l’evento direttamente nel paese del Santo. A causa dell’emergenza Covid, lo scorso anno il tutto venne registrato a Roma negli studi Rai. Grande gioia e commozione per la zia della televisione italiana, che si è espressa al settimanale Oggi.

Mara Venier: “Sento il bisogno di belle emozioni”

Alla conduzione di Una voce per Padre Pio ci sarà Mara Venier, pronta a tornare in TV dopo la conclusione della stagione 2020/21 di Domenica In. “Sono molto legata a Padre Pio, fu Sandro Mayer a farmi conoscere la sua grandezza. Essere lì, nella piazzetta di Pietrelcina, mi fa sentire parte di un progetto più grande in cui non c’è posto per la meschinità. L’amore vince sempre. Mai come quest’anno sento il bisogno di belle emozioni e di sentimenti puri” ha spiegato la zia della televisione italiana al settimanale Oggi.

Nel corso della serata, che verrà trasmessa il prossimo 4 luglio su Rai 1, ci saranno tantissimi ospiti come Al Bano e Romina, Orietta Berti, Katia Ricciarelli e Gigi D’Alessio.