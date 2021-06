Giulia Salemi, amara confessione: “Purtroppo un po’ ne soffro”

Amara confessione per Giulia Salemi sui propri profili social. Infatti la modella italo-persiana ha svelato un amaro segreto a tutti i suoi seguaci.

Tante novità in arrivo per i fan di Giulia Salemi, con l’influencer pronta ad annunciare i nuovi progetti lavorativi a tutti i suoi seguaci. Intanto l’italo-persiana si è goduta alcuni giorni in montagna in compagnia del suo fidanzato, Pierpaolo Petrelli. Inoltre la Salemi ha avuto l’occasione di fare la conoscenza degli alpaca. Proprio parlando di questi graziosi animali, Giulia ha scritto su Instagram: “Oggi ho scoperto di aver bisogno di un Alpaca nella mia vita: amano mangiare (come me) e mi rilassano tantissimo, infatti vengono utilizzati come pet therapy per combattere l’ansia“.

Ma non solo, la Salemi ha rivelato la sua incredibile passione per questi animali. Infatti ha poi aggiunto sempre sul suo profilo che gli alpaca sono animali stupendi, tanto da essere usati anche per la pet therapy. Proprio in merito all’ansia, Giulia ha poi sorpreso tutti. Senza mezzi termini, l’influencer ha ammesso di soffrire di attacchi d’ansia nella sua vita. Andiamo quindi a vedere come prosegue il rapporto tra la Salemi e l’ex velino Pierpaolo Petrelli.

Giulia Salemi, continua il rapporto con Pierpaolo Petrelli: pace fatta con i genitori?

Intanto, nonostante gli attacchi d’ansia, prosegue la relazione amorosa tra Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli. Infatti i due sono a dir poco inseparabili da quando hanno vissuto insieme l’esperienza al Grande Fratello Vip. Inoltre i due sono attivissimi sui social e spesso tengono aggiornati i propri followers sulle loro avventure. La relazione tra i due sembrerebbe migliorare giorno dopo giorno, con Giulia pronta a seppellire l’ascia da guerra con i genitori di Petrelli.

Infatti tra le due parti ci sarebbe stato un riavvicinamento. Giulia infatti sta gongolando, visto che la famiglia Petrelli l’avrebbe finalmente accettata. Un pò di tempo fa Petrelli, parlando dei suoi genitori, aveva confessato che c’era un pò di astio. L’ex velino, però, ha giustificato il tutto affermando che la famiglia non è abituata alle dinamiche televisive e dopo il reality si sono trovati in una dinamica sconosciuta. Infine anche il figlio di Pierpaolo, Leonardo, avuto dalla sua precedente relazione sembrerebbe aver stabilito un ottimo feeling con Giulia.