GF Vip 6, nella prossima edizione 2 ex concorrenti: clamoroso ritorno

Si vociferano due clamorosi ritorni nel prossimo GF Vip 6. Infatti sono pronti a tornare sulle reti Mediaset due volti amati dal pubblico: chi sono.

Non si ferma Alfonso Signorini che in questi giorni sta decidendo il cast per il GF Vip 6. Infatti il reality con alcuni dei vip del mondo dello spettacolo, sembrerebbe aver superato la sua versione madre fatta di concorrenti selezionati in giro per l’Italia. Così il direttore di ‘Chi Magazine‘ starebbe organizzando un cast di tutto livello, pronto a competere con quello della quinta edizione. Sono diverse anche le candidature arrivate a Signorini.

Tra queste troviamo quella di Francesca Cipriani. La bionda soubrette, infatti, ha partecipato ad ogni reality di Mediaset, facendo il suo ingresso sulle reti del Biscione proprio grazie all’edizione normale del Grande Fratello. Inoltre la candidatura della Cipriani è stata insistita ed adesso Signorini la sta prendendo seriamente in considerazione. Francesca quindi è pronta ad accettare un eventuale invito, mentre dal suo fidanzato a breve dovrebbe arrivare addirittura una proposta di matrimonio.

GF Vip 6, per Signorini non c’è solamente Francesca Cipriani: possibile ritorno di Maria Monsè

Francesca Cipriani non è l’unica pronta a tornare del reality show. Infatti potrebbe fare ritorno nella casa più spiata dagli italiani anche Maria Monsè, che partecipò alla prima edizioni della casa dei Vip. Quindi Francesca Cipriani e Maria Monsè sono tra le candidate più calde per l’ingresso nella casa più spiata dagli italiani. Ma al momento le due showgirl non sono le uniche candidate.

Infatti stando alle indiscrezioni, tra i possibili concorrenti troviamo anche: Andrea Roncato (ex di Stefania Orlando), Vittorio Sgarbi (ex di Franceska Pepe), Francesco Baccini (ex di Maria Teresa Ruta) e Flavio Briatore (ex di Elisabetta Gregoraci). Inoltre stando alle ultime notizie di Riccardo Signoretti ci sarebbe anche una cantante, pronta a rimanere nella casa solamente tre settimana. Quindi sono settimane decisive per il completamento del cast del reality, vedremo se nei prossimi giorni ci saranno ulteriori novità.