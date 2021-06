Federica Sciarelli, sorpresa entusiasmante: è successo ancora una volta

Federica Sciarelli, sorpresa entusiasmante: non è la prima volta che succede quest’anno, arriva la conferma che il pubblico sta con lei

Uno stile sempre sobrio e attendo alla sostanza, non alla spettacolarizzazione degli eventi. Per questo Chi l’ha visto? continua ad avere successo negli anni e regge anche la sfida con programmi tv potenzialmente più importanti. L’approfondimento giornalistico di Rai Tre lo ha dimostrato ancora una volta mercoledì 23 giugno, una serata non semplice per la concomitanza degli Europei 2020.

Su Rai Uno la partita Portogallo-Francia ha messo insieme 6.414.000 spettatori pari al 30% di share. Ma la bellissima notizia per i suoi fan è che Federica Sciarelli ha retto benissimo l’urto ed è stato il programma più visto della serata, calcio a parte. Lo dimostrano i dati degli ascolti appena arrivarti: 2.307.000 spettatori che sono pari al 12.4% di share.

Ancora una volta Chi l’ha visto? ha messo al centro della sua narrazione il caso di Denise Pipitone e i nuovi sviluppi nell’indagine per la ricerca della bimba. Ma nell’ultima puntata del programma, che non andrà ancora in ferie, ci sono stati anche altre storie di dolore e di speranza.

Federica Sciarelli, sorpresa entusiasmante: staccata nettamente la concorrenza anche se Canale 5 regge

Federica Sciarelli e il suo staff hanno staccato nettamente tutta la concorrenza. A cominciare da Grand Hotel – Intrighi e Passioni, la serie tv di Canale 5 vista invece da 1.625.000 spettatori con una share del 9%. Su Rai2 il film Ricetta per un inganno ha catalizzato 908.000 spettatori (4.2% di share) mentre su Italia1 Aldo, Giovanni e Giacomo protagonisti de Il ricco, il povero e il maggiordomo sono stati visti da 806.000 spettatori, pari al 4%.

Andando a spulciare la lista degli ascolti, nell’Access Prime Time il più visto è stato

Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.429.000 spettatori per il 12.1%. Bene anche su Rete4 Stasera Italia News con 1.078.000 individui (5.7%) nella prima parte e su La7 Otto e Mezzo 1.105.000 spettatori (5.5%).