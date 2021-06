Federica Pellegrini prepara l’annuncio: sarà dopo le Olimpiadi di Tokyo?

Per Federica Pellegrini i prossimi mesi saranno molto intensi, soprattutto per le Olimpiadi di Tokyo: al termine dell’evento, potrebbe arrivare addirittura l’annuncio del suo matrimonio. Ecco tutti i dettagli.

Federica Pellegrini affronterà dei mesi piuttosto impegnativi: parteciperà infatti all’International Swimming League di Napoli ed alle Olimpiadi di Tokyo. Inoltre, è anche ambasciatrice delle Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina del 2026. A settembre, quando gran parte degli impegni dovrebbero essere onorati. Potrebbe arrivare un grande annuncio.

Sono in molti a sostenere che la nuotatrice sia fidanzata da ormai due anni con Matteo Giunta, il suo allenatore e cugino dell’ex fidanzato Filippo Magnini. Secondo il settimanale Oggi, Federica Pellegrini potrebbe rendere ufficiale il suo fidanzamento o addirittura sposarsi con il suo compagno.

Federica Pellegrini: “Diventare mamma? Ci penso spesso”

La nuotatrice dei record italiana non ha mai nascosto di voler mettere su famiglia, ed anzi ha ammesso di aver fantasticato sull’evento più volte. Per ora, però, il suo affetto è tutto per i suoi cani. Non bisogna sottovalutare la possibilità che il probabile annuncio del matrimonio possa coincidere con il ritiro di Federica dalle gare di nuoto.

Matteo Giunta e Federica Pellegrini non hanno mai voluto confermare – ma nemmeno smentire – la loro relazione. Quando a margine di un evento della FIN si fecero fotografare insieme, lei commentò, per spegnere il gossip: “La foto allenatore-atleta l’hanno fatta tutti, perché eravamo lì per una premiazione sportiva. Però si vede che noi eravamo molto belli“.