Calciomercato Milan, il grande ex confessa: “Farà di tutto per tornare”

Calciomercato Milan, un grande ex ha aperto alla possibilità di tornare a vestire la maglia rossonera. Le sue parole

Dopo gli addii a parametro zero di Donnarumma e Calhanoglu, ora per la dirigenza rossonera è arrivato il momento di infiammare la tifoseria con colpi di spessore. Il prossimo anno ci sarà il grande ritorno del Milan in Champions League, e la volontà è quella di regalare a Stefano Pioli una rosa in grado di non sfigurare nel grande palcoscenico europeo.

Mike Maignan è già stato ufficializzato tra i pali, così come Fikayo Tomori in difesa. A breve dovrebbe arrivare la fumata bianca per Brahim Diaz, mentre è più in dubbio la conferma di Diogo Dalot. Intanto, nei giorni scorsi si è aperto lo spiraglio per una possibile tripla operazione col Chelsea. Nel pacchetto sarebbero inclusi Giroud, Ziyech e il grande ex Bakayoko.

Calciomercato Milan, l’agente di Bakayoko: “Faremo il possibile per riportarlo in rossonero”

La volta di Timouè Bakayoko è quella di tornare a vestire la maglia rossonera. La grandissima stagione sotto la guida di Gennaro Gattuso a San Siro è rimasta nel cuore dei tifosi e del giocatore stesso che, ad un anno dalla scadenza di contratto col Chelsea, si è dichiarato pronto a fare tutto pur di giocare in Serie A. Intervistato ai microfoni di Calciomercato.com, l’agente del giocatore Andy Bara si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni importanti.

“Il Milan cerca un giocatore con le sue caratteristiche, ed è probabile che farà una proposta al Chelsea. Se ci dovesse essere la possibilità, faremo di tutto per riportare Bakayoko in rossonero. Maldini e Massara lo conoscono, sanno quello che può dare” le sue parole, che aprono ad un clamoroso ritorno.