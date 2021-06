Calciomercato Juventus, colpo sensazionale in attacco: accordo raggiunto

La Juventus è pronta a chiudere il primo colpo di calciomercato. Infatti la dirigenza bianconera ha raggiunto l’accordo con l’attaccante: le cifre.

La Juventus è pronta a chiudere il primo colpo di questa sessione di calciomercato. Infatti i bianconeri sono pronti a trovare l’accordo economico per Dusan Vlahovic, centravanti della Fiorentina. Infatti mentre si parla del futuro di Cristiano Ronaldo, diretto verso il Paris Saint-Germain, la dirigenza juventina studia anche il futuro. Così il presidente Andrea Agnelli sarebbe pronto per chiudere con il 21enne serbo, attaccante rivelazione dell’ultima stagione di Serie A.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato Inter, scelto il sostituto di Hakimi: un big della Serie A!

A dare la notizia ci ha pensato il portale Meridian Sport. Ulteriori conferme arrivano anche dal giornalista Luca Momblano, che afferma: “Stamattina ho avuto un riscontro fortissimo su un giocatore che è il preferito di Allegri. La Juventus ha stretto la morsa su Dusan Vlahovic. Tutto dipende dalle risorse a disposizione e dalle uscite“. Inoltre per far abbassare il prezo del cartellino, la dirigenza potrebbe inserire nella trattativa anche i cartellini di Mattia Perin, Daniele Rugani e Nicolò Rovella.

Calciomercato Juventus, i bianconeri pensano al futuro: Vlahovic in e CR7 out?

Il primo grande colpo in uscita per la Juventus potrebbe essere proprio Cristiano Ronaldo. Infatti il fenomeno portoghese sarebbe nel mirino del PSG. Infatti la compagine parigina potrebbe sia comporre il tridente da sogno con Mbappè e Neymar, sia acquistare CR7 per sostituire l’ala francese corteggiata dal Real Madrid. In merito al suo futuro, Ronaldo ha recentemente affermato: “Sceglierò la soluzione migliore per me, che sia la Juventus o un altro club“.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Futuro Messi, l’argentino ha deciso cosa fare: scelta inaspettata!

Inoltre la Juventus sarebbe vicinissima anche ad un altro acquisto per il futuro. Infatti i dirigenti bianconeri sono pronti a chiudere per Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo sta stupendo con la Nazionale Italiana e potrebbe trasferirsi sotto la Mole. Nella trattativa con i neroverdi la Juventus potrebbe inserire anche il cartellino del giovane difenore Radu Dragusin, graditissimo da mister Alessio Dionisi. Giorni caldi quindi per i bianconeri, pronti a ri-costruire per tornare quanto prima alla vittoria dello Scudetto.