Calciomercato Juventus, chiuso il primo acquisto: contratto da 3 milioni

La Juventus è particolarmente attiva in questa sessione di calciomercato. L’obiettivo è tornare a vincere aggiungendo giocatori importanti in rosa.

Sono giorni caldissimi. Il sole in questi giorni di fine giugno è più cocente del solito e le temperature si tengono stabili tra i 30° e i 40°. Caldo che difficilmente giova a chi è concentrato a studiare le migliori soluzioni sul mercato per tornare ad essere primi in classifica. È il caso della neo coppia bianconera, Federico Cherubini (responsabile dell’area tecnica) e l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene. Il duo scelto dall’ambizioso Presidente juventino sta lavorando per portare a Torino Manuel Locatelli, reduce da una stagione perfetta al Sassuolo e da sogno in nazionale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Inter, scelto il sostituto di Hakimi: un big della Serie A!

Manuel Locatelli, dal primo gol in A alla consacrazione: nel segno della Juventus

Prodotto del vivaio del Milan, Manuel Locatelli ha esordito in Serie A con la maglia rossonera. A lanciarlo in prima squadra fu Vincenzo Montella, ai tempi tecnico dei casciavit. Il centrocampista sin da subito aveva mostrato la sua classe, sfuggita solo alla dirigenza del Milan.

Il 23 ottobre 2016 Locatelli mise a segno contro la Juventus la sua prima rete in Serie A, mentre oggi è a un passo dal vestire la casacca bianconera. Gli agenti del giocatore hanno incontrato Cherubini e Arrivabene e sembra aver raggiunto l’accordo sia con il Sassuolo, sulla base di 30 milioni di euro più il cartellino di Dragusin, che con il giocatore che firmerà un accordo quinquennale a 3 milioni di euro netti a stagione.