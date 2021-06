Astori, parla la compagna Francesca Fioretti: “Altro uomo? Dico questo”

Ai microfoni di Mowmag, la compagna di Davide Astori Francesca Fioretti si è lasciata andare ad una lunga confessione

Nel 2018, il difensore Davide Astori morì tragicamente ad Udine. Da quel giorno, nulla è stato più lo stesso per i suoi compagni di squadra e per Francesca Fioretti, la sua compagna. Intervistata ai microfoni di Mowmag, la 36enne si è lasciata andare ad una lunga confessione.

“Dopo tre anni ho imparato a convivere con questa storia. Avevo paura di non riuscirmi più a godere le cose. Voglio ancora sorprendermi, innamorarmi ed emozionarmi. Vorrei ancora essere felice” ha raccontato la donna, aggiungendo poi: “Se ho mai rifatto l’amore con un uomo? Secondo te dopo tre anni non è successo? Sicuramente la persona che mi attirerà in futuro non sarà mai come Davide. Lui aveva un carattere particolare e ci compensavamo, non lo cercherò in altre persone“.

Astori, il ricordo di Francesca Fioretti: “Ho in mente tutto”

Dopo aver parlato del suo futuro, Francesca Fioretti è tornata sul passato e sui ricordi che la legano a Davide Astori. “Ho ancora in mente l’ultimo saluto prima di partire per la partita a Udine. Mi aveva detto che sarebbe tornato presto, perché quando andava in trasferta spesso dormiva fuori anche la sera della gara. Ero felicissima, il giorno prima avevo anche già pensato alla cena” ha spiegato, aggiungendo: “Ho in mente come era vestito e il bacio che mi ha dato, ma è una cosa mia e sono gelosa dei miei ricordi“.

“Il mio amore per Davide non finirà mai, ma con il tempo si trasforma e non vuol dire che non mi innamorerò più. Non cercherò i suoi aspetti in altri uomini, lui era unico in questo e ci compensavamo” ha poi concluso.