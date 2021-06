Anticipazioni Un posto al sole, malore per un amato personaggio e arrivo a sorpresa che lascerà tutti senza parole.

Un posto al sole continua a guadagnare sempre maggiori telespettatori. La fiction la cui prima puntata è andata in onda il 21 ottobre 1996 va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 e sono più di due milioni le persone che si sintonizzano sul terzo canale della rete nazionale per vedere cosa accadrà a Posillipo, in particolare a Palazzo Palladini.

Le anticipazioni rivelano che Serena e Roberto vivranno ore d’ansia per Filippo. Marina ha deciso di lasciare Napoli dopo aver smascherato Lara mentre La Martinelli ha chiesto perdono a Roberto.

Clara e Patrizio sono sempre più in sintonia e Speranza prova a lasciarsi andare con Samuel ma l’arrivo di Vittorio potrebbe complicare la situazione nelle prossime puntate di Un posto al sole.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Barbara D’Urso è terrorizzata: “Ho davvero paura, ho la guardia del corpo”

Anticipazioni Un posto al sole, un arrivo a sorpresa complica tutto: suspense!

Domani 25 giugno, nelle puntate di Un posto al sole Filippo ha un grave malore e Serena e Roberto sono sconvolti. Alberto litiga con Ferri. Vittorio vive un momento di sconforto. Nelle puntate di Un posto al sole di oggi e domani Silvia non riuscirà più a nascondere la sua attrazione per Giancarlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Emilio Fede distrutto da un grave lutto familiare: “Era la mia vita”

Michele aiuta Vittorio che è stato rimproverato da Chiara. Nelle nuove puntate di Un posto al sole Guido farà una clamorosa scoperta. Le condizioni di Filippo preoccupano tutti.