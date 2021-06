Anticipazioni Love Island, clamorosa svolta amorosa: pubblico senza parole

Le anticipazioni di Love Island mettono al corrente il pubblico di numerosi colpi ad effetto.

Nella puntata di oggi del programma televisivo in onda su Discovery, Love Island Manuel e Yulia – vincitori della prova di ieri – escono a fare un giro sul quad e dopo si siedono su una roccia. I due iniziano a parlare e tra coccole e baci a stampo entrambi affermano che il litigio è servito a far crescere il loro rapporto. Se non è amore, dimmelo tu cos’è avrebbe detto qualcuno.

Mentre Manuel e Yulia si sono chiariti e coltivano il loro sentimento, Cesare ha sempre piú dubbi su Giulietta. A Lucrezia rivela che non hanno nulla in comune e che lei è fredda. Più tardi confidandosi con l’amico del cuore Denis gli dice che vuole cercare di conquistare Lucrezia.

Anticipazioni Love Island, eliminazione a sorpresa: pubblico senza parole

La sera i ragazzi si scatenano durante una festa e Cesare trova una nuova alchimia con Lucrezia che non fa altro che mettergli ulteriori dubbi in una testa stracolma di perplessità. A lui piace Giulietta ma non si fida di lei al 100%, mentre Lucrezia è sempre più decisa a conquistarlo.

Manuel e Yulia si appartano per parlare e ad un certo punto quando lui dice che non sa esprimere i suoi sentimenti si commuove e racconta che ha avuto un passato difficile e che é dovuto crescere in fretta, anche Yulia racconta che di aver avuto un passato doloroso in cui ha dovuto badare alla madre. Si stabilisce così un nuovo feeling tra i due che si mostrano sempre più uniti.