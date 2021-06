Amici 21, ruolo per Giulia Stabile: importantissime novità

Giulia Stabile ha ammaliato Maria De Filippi ed è pronto un ruolo per lei nella prossima edizione. Ad Amici 21 vedremo ancora l’amata ballerina

Giulia Stabile sarà tra i ballerini professionisti di Amici 21. La notizia è stata lanciata all’interno di un trafiletto della loro intervista a Vanity Fair in cui viene svelato il contratto che legherebbe la ballerina vincitrice dell’ultima edizione del talent show allo stesso. Maria De Filippi, ancora una volta, valorizza i giovani – come all’epoca successe con Stefano De Martino – e dà la possibilità alla 18enne di esibirsi con i futuri allievi.

La notizia era nell’aria già da un po’, visto lo splendido feeling tra Maria De Filippi e Giulia, evidente anche durante le puntate del serale del talent show. Ad essere dalla parte della giovane ballerina anche il bellissimo rapporto instaurato con gli altri ballerini professionisti.

Amici 21, Giulia Stabile tra i professionisti: nel frattempo i casting

I casting per la prossima edizione di Amici sono aperti, iscriviti su witty tv. La nostra Giulia vi aspetta 💪 pic.twitter.com/zy3qnXD7dh — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) June 9, 2021

Dal 9 giugno sono iniziati i provini per la prossima edizione di Amici 21 in cui, tra gli altri, c’è anche la stessa Giulia Stabile ad assistere. Tra futuro florido in ambito lavorativo e la relazione con Sangiovanni che prosegue a gonfie vele, la giovane ballerina può dirsi soddisfatta di come, la sua vita sia cambiata nell’arco di una decina di mesi.

La conferma della sua presenza all’interno degli Studi Elios anche per l’anno prossimo ha reso entusiasta tutti i fan della giovane e talentosa ballerina.