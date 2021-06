Al Bano indignato: “Un unico maschio designato? Vi dico la verità”

Al Bano è voluto intervenire per fare chiarezza riguardo alcune voci che vorrebbero che il cantante abbia la preferenza per un figlio maschio e che lo abbia designato come unico erede.

Nel 2023 Al Bano compirà 80 anni. Un bel traguardo, che sicuramente gli avrà fatto pensare a come organizzare le cose per quando lui non ci sarà più. Il cantante ha avuto sei figli: Yari, Cristel, Romina e la scomparsa Ylenia dal primo matrimonio con Romina Power, mentre Jasmine e Albano Jr sono nati dal secondo matrimonio con Loredana Lecciso.

LEGGI ANCHE >>> Al Bano-Loredana Lecciso, rottura definitiva? L’artista fa chiarezza

NON PERDERTI >>> Al Bano, quella triste confessione: pubblico commosso – VIDEO

Dopo numerose indiscrezioni circa la sua volontà di lasciare la tenuta di Ciellino San Marco e la produzione di vino al figlio maschio pù piccolo, Al Bano è intervenuto al Tgcom 24 per fare chiarezza: “Non ho mai pensato o detto una cosa del genere“. Poi ha spiegato che probabilmente l’intervista di sua figlia Jasmine Carrisi è stata fraintesa.

Al Bano, chi sarà il suo erede designato?

Jasmine ha raccontato al settimanale Diva e Donna che suo fratello Albano Jr. finirà il liceo quest’anno, e poi ha deciso di studiare per imparare a gestire la tenuta di famiglia. Quindi il figlio più piccolo del cantante ha preso una decisione individuale: Al Bano sottolinea che tutto, ma proprio tutto, verrà diviso in parti uguali fra i figli.

LEGGI ANCHE >>> Al Bano e Romina, annuncio a sorpresa: Mediaset valuta

Non ci sono dunque preferenze per figli specifici o per i maschi. Al Bano aggiunge: “Ho già dato un 10% a tutti, più in avanti gestiremo anche tutto il resto. Quello che ho letto a riguardo di un unico erede è una delle tante fake news“. E poi ci scherza su: “Il mio sonno eterno lo voglio vivere in pace“.