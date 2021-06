WhatsApp, nuovo aggiornamento: cambia il modo di chattare

WhatsApp è pronto a lanciare un nuovo aggiornamento che cambia completamente il modo di chattare. Andiamo a vedere cosa sta succedendo.

Non finiscono mai i cambiamenti su WhatsApp pronta a lanciare un nuovissimo aggiornamento. Infatti l’applicazione di Menlo Park è pronta a lanciare una nuova Beta per la sua versione iOS su TestFlight. Le nuove funzioni implementate riguarderanno soprattutto le chat archiviate che finalmente risulteranno davvero utili. Infatti come riporta WABetaInfo, gli sviluppatori sono pronti a lanciare la versione 2.21.120.10 che presenterà un’apposita scheda Chat archiviate.

Proprio attraverso questa ‘scheda chat archiviate‘, quando un utente riceverà un messaggio da una di queste conversazioni non verrà disattivata l’archiviazione della chat. Per attivare la nuova funzione basterà andare sulle ‘Impostazioni dell’applicazione‘, poi cliccare su ‘Chat‘ ed infine andare su ‘Mantieni le chat archiviate‘. Con questa funzione l’utente potrà gestire più chat archiviate contemporaneamente. Andiamo quindi a vedere l’ultimo aggiornamento applicato sull’app dagli sviluppatori.

WhatsApp, non solo l’aggiornamento delle chat arichiviate: arriva una nuova funzione

Nuovi aggiornamenti per WhatsApp da parte del team di sviluppatori, pronti a soddisfare sempre gli utenti. Da qualche settimane, infatti, è sbarcata una nuova versione della Beta negli store digitali (App Store e Play Store). All’interno dell’applicazione a breve sarà possibile ottenere uno strumento che ‘susggerirà’ i nuovi sticker. Per ottenerlo e provarlo bisognerà scaricare la versione 2.21.12.1 della Beta dell’applicazione. Infatti digitando qualcosa nella barra dei messaggi, l’icona delle emoji a sinistra diventerà colorata se il testo corrisponde ad uno sticker salvato.

Una volta cliccato su questa icona sarà possibile vedere tutti i suggerimenti. Inoltre la nuova feature non dovrebbe avere nessun problema con gli ‘sticker ufficiali‘, mentre potrebbe zoppicare con gli adesivi scaricati da terzi. Se l’aggiornamento della Beta riuscirà a convincere gli utenti, ben presto la nuova modalità di suggerimento degli sticker sbarcherà anche sull’applicazione ufficiale.