L’ex protagonista di Temptation Island è diventata mamma per la prima volta. L’emozione attraverso un post.

L’ex protagonista di Temptation Island, Roberta Mercurio è diventata mamma per la prima volta. La bambina è venuta alla luce nella giornata di martedì 22 giugno dopo un lungo travaglio e 41 settimane di gestazione. A soffrire insieme a lei e a monitorare l’andamento delle ore precedenti al parto c’è stato il suo compagno, Luca Caldirola, giocatore di spessore in forza al Benevento.

Temptation Island, ex protagonista diventa mamma: l’annuncio – FOTO

Tanto tuonò che piovve. Dopo un travaglio durato diverse ore Roberta Mercurio è diventata mamma dando alla luce una bellissima e dolcissima bambina. “Grazie a tutti per l’amore e per l’affetto che ci state dimostrando. Siamo tornati in camera da pochissimo. Domani saremo con voi”. Un modo, quindi, per rassicurare i più di 300mila followers che finalmente la sua piccola è nata, aspettando di poterla mostrare appena sarà possibile.

Tutto è bene ciò che finisce bene. Per la bellissima coppia questi saranno giorni importanti. Dopo aver realizzato il momento riempiranno di coccole la loro primogenita che ha già iniziato il suo cammino in questo mondo.