Silvia Toffanin potrebbe diventare la nuova regina di Canale 5. In Mediaset si potrebbe assistere a una vera e propria rivoluzione.

La rivoluzione potrebbe aver già avuto inizio da dietro le quinte. Sono tante le voci che circolano in merito ai nuovi programmi che dovrebbero andare in onda su Mediaset e alla nuova linea dettata da Berlusconi: meno trash più informazione sana. Così a salutare, forse in modo definitivo, non solo i programmi bensì anche i conduttori. La televisione, così come tutto, vive di progressi.

Solo così si possono ottenere risultati importanti e riuscire a cattura l’attenzione dei telespettatori. Ecco dunque un indiscrezione che potrebbe cambiare tutte le carte in tavola.

Silvia Toffanin, vera e propria rivoluzione su Canale 5: è lei la nuova regina?

La domenica pomeriggio della prossima stagione televisiva, quella del 2021/2022, potrebbe essere totalmente diversa da quella alla quale siamo abituati. Il disegno di Cologno Monzese, secondo quanto appreso da Davide Maggio, sembra abbia assunto contorni tanto prestigiosi quanto inattesi.

L’intenzione è quella di puntare a un format molto simile a La Domenica del Villaggio. Però, a far tremare il pubblico è la scelta della conduttrice. Si tratta di Silvia Toffanin. Secondo Davide Maggio lei potrebbe prendere possesso della nuova domenica pomeriggio.