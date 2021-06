Netflix, accordo con un grandissimo regista: sognano gli utenti

Grandissima novità per gli abbonati di Netflix pronti ad accogliere i capolavori di uno dei registi più celebri di Hollywood: tutte le novità

Notizia a dir poco incredibile per tutti gli abbonati di Netflix, con la piattaforma streaming pronta a dare il benvenuto ad uno dei registi più famosi di Hollywood: Steven Spielberg. Infatti il celebre regista potrebbe lanciare i suoi nuovi lavori per la Amblin Partners, proprio sulla piattaforma streaming più famosa al mondo. Una mossa strategica, che ha preso di sorpresa un pò tutti. Infatti Spielberg aveva aspramente criticato Netflix in alcune interviste rilasciate anni fa.

Infatti il regista chiese addirittura di escludere tutti i titoli presenti sulla piattaforma streaming dalle nomination agli Oscar. Dopo le dure dichiarazioni, però, Spielberg decise di tornare sui suoi passi affermando: “Voglio che le persone trovino intrattenimento nella forma che è meglio per loro, che sia grande o piccolo schermo“. Andiamo quindi a vedere quali lavori del regista potrebbero arrivare sulla piattaforma di Red Hastings.

Netflix, arriva Steven Spielberg: tutte le novità sulla piattaforma

Steven Spielberg ha quindi deciso di seppellire l’ascia da guerra e collaborare con la piattaforma streaming per la prima volta in carriera. La Amblin Production manterrà i suoi studi alla Universal, ma si impegnerà per produrre almeno due titoli all’anno per Netflix. Inoltre non ci sarebbe nemmeno alcun limite per il budget e qualche lavoro potrebbe arrivare a breve anche nelle sale cinematografiche.

Tra gli ultimi impegni del regista troviamo anche la versione cinematografica del musical “West Side Story“, che è slittato a dicembre 2021 a causa della pandemia. Inoltre tra i lavori in arrivo troviamo anche il quinto capitolo della celebre saga di ‘Indiana Jones’. Spielberg sta poi lavorando ad una biopic sulla sua vita intitolata ‘The Fabelmans‘. La pellicola vedrà coinvolti gli attori Seth Rogen e Michelle Williams, ma con molte probabilità uscirà per la Universal dati gli accordi pattuiti con il colosso cinematografico.