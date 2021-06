Mugello, ritrovato Nicola Tanturli: il bimbo di due anni è vivo

Dopo ore di ricerche i carabinieri dell’arma hanno ritrovato Nicola Tanturli. Il piccolo di due anni scomparso nel Mugello è vivo

Dopo ore di ricerche il piccolo di due anni scomparso da casa nella notte tra lunedì e martedì nel Mugello, Nicola Tanturli, è stato ritrovato vivo. La prefettura di Firenze, dopo le serrate ricerche, ha comunicato che Nicola è stato ritrovato a circa 3 chilometri da casa in un burrone.

L’allarme sulla sua scomparsa è stato lanciato dai genitori i quali non lo avrebbero più trovato nel sul lettino. Fortunatamente, dopo il ritrovamento, le condizioni di salute di Nicola sono buone.

Nicola Tanturli è stato ritrovato: buone le sue condizioni di salute

Come comunicato dalla prefettura di Firenze, il piccolo Nicola Tanturli scomparso da casa sua nel Mugello è stato ritrovato e sembrerebbe in buone condizioni di salute. Secondo una prima indiscrezione, sarebbe stato un giornalista Rai a ritrovare il piccolo e ad allertare i carabinieri.

Intanto questa mattina si era dato il via a nuove operazioni per trovare Nicola. Sul territorio la vegetazione è molto fitta, per questo i militari dell’arma avrebbero cominciato le proprie ricerche con i cani molecolari, coi cani da soccorso e con i volontari.