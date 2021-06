Royal Family, bufera su Meghan Markle: 10 persone l’accusano

Meghan Markle sarebbe accusata da ben dieci persone e ci sarebbe un’indagine in corso. Secondo alcune indiscrezioni, questa inchiesta potrebbe aprire alla resa dei conti finale con la Royal Family.

Il 21 giugno Meghan Markle ha rilasciato un’intervista alla trasmissione Weekend Edition on Sunday dell’associazione no-profit NPR. Tenendo presente che all’estero il 22 giugno è la festa del papà, ha voluto condividere una foto inedita, in bianco e nero, che ritrae lei ed il marito Harry sotto un albero.

LEGGI ANCHE >>> Harry e Meghan, la previsione del principe Filippo: è accaduto veramente!

NON PERDERTI >>> Harry e Meghan, clamorosa decisione: lo hanno fatto prima della nascita di Lilibet!

Mentre Meghan si faceva intervistare, a Londra si stava scatenando la bufera contro la duchessa di Sussex. Il tabloid Daily Mirror rivela che ben dieci ex collaboratori la starebbero accusando di bullismo ed abuso di potere nei loro confronti. Buckingham Palace avrebbe aperto un’inchiesta e starebbero ascoltando tutte le persone coinvolte.

Meghan Markle: “Il personale non era all’altezza”

La Royal Family ha condotto negli scorsi anni diverse battaglie per una politica sulla dignità del lavoro e contro le molestie fisiche e psicologiche. Per questo motivo, a Buckingham Palace non possono rimanere inermi mentre uno studio legale, da marzo, ha aperto un’inchiesta su quanto accaduto.

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, Harry e Meghan sempre più ricchi: clamorosa mossa

Secondo le fonti del The Mirror, l’accusa di bullsimo rivolta a Meghan Markle potrebbe aprire ad una brutale resa dei conti con la Famiglia Reale inglese. Alcune incredibili indiscrezioni riferiscono che Meghan sosterrebbe che il suo ruolo non sarebbe trattare bene e coccolare i collaboratori. Inoltre, il personale non sarebbe stato all’altezza del lavoro.