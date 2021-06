Marco Borriello beccato con la ex di un super artista italiano: fan impazziti – FOTO

Marco Borriello beccato con la ex di un super artista italiano: fan impazziti. L’ex calciatore italiano è famoso per le sue conquiste, soprattutto estive

Il suo nome è sinonimo di conquista. Bomber in campo ma soprattutto fuori, Marco Borriello, ex attaccante di Milan, Roma e Genoa (tra le altre). Il bel 39enne campano non ha mai nascosto la sua passione per il gentil sesso, facendosi accompagnare nel corso degli anni da showgirl famosissime come Belen Rodriguez e Alessia Ventura, senza dimenticare modelle mozzafiato come Nina Senicar e Larissa Scmidt. La lista delle conquiste sarebbe lunghissima e quasi pari ai gol messi a segno dal centravanti in Serie A. Da qualche tempo però, Borriello sembra aver cambiato rotta, esprimendo la necessità di trovare una relazione stabile, in grado di donargli maggiore tranquillità. Un particolare feeling sembra essere sbocciato con l’ex compagna di Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli, immortalata dal settimanale Chi mentre passeggia al suo fianco.

Per ora si parla solo di una forte amicizia ma nessuno esclude che possa trasformarsi a breve in una nuova coppia. Secondo quanto rivelato dal giornale diretto da Alfonso Signorini, i due hanno trascorso dei giorni felici insieme a Ibiza, dove l’ex calciatore attualmente vive. Un rapporto che sta progredendo da qualche mese e che lascia ben sperare i fan di entrambi.

Marco Borriello beccato con l’ex di Eros Ramazzotti: le foto con Marica Pellegrinelli

In un precedente scoop, datato di circa un mese, i due erano stati “beccati” insieme per le vie di Milano, con un fare molto affiatato. Diva e Donna aveva scattato delle foto esclusive di Borriello e la Pellegrinelli alle prese probabilmente con lo shopping.

Per ora nessuno dei due ha confermato le indiscrezioni nè ha dato qualche spunto attraverso il proprio profilo social. Le intenzioni dell’ex attaccante di trovare finalmente una compagna stabile potrebbero aver trovato il proprio compimento. L’ex di Eros Ramazzotti, stimata modella, sarebbe la giusta dolce metà al suo fianco. Se son rose fioriranno, a breve…