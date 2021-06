Harry e Meghan, la previsione del principe Filippo: è accaduto veramente! Il compianto marito della Regina Elisabetta aveva capito prima cosa sarebbe successo

Dall’alto della sua grande esperienza il principe Filippo aveva già capito cosa sarebbe successo attorno ad Harry e Meghan dopo l’intervista “bomba” rilasciata da Oprah Windfrey all’inizio di marzo. Il duca di Edimburgo, poche settimane prima della morte aveva fatto sapere all’interno del Castello di Windsor che da questa storia “non sarebbe venuto fuori nulla di buono“. A riportarlo alla stampa inglese è stato un amico intimo del compianto compagno della Regina Elisabetta.

Il principe Filippo pensava che le parole riportate nel salotto della Cbs fossero “pura follia“, ha dichiarato il suo amico e biografo Gyles Brandreth. Le affermazioni di Brandreth sui pensieri del defunto duca di Edimburgo sulla chiacchierata più discussa della storia della famiglia reale inglese, sono state riportate nella versione aggiornata del libro di Robert Lacey, Battle of Brothers.

LEGGI ANCHE >>> Regina Elisabetta, la disperazione: è dal 2019 che non accade

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, il principe Harry torna a casa: ma c’è un problema

Harry e Meghan, la previsione del principe Filippo: le dichiarazioni da Oprah erano “pura follia”

Un estratto del libro pubblicato dal Times ha ricordato le richieste da parte di Buckingham Palace di non dare eco a tali dichiarazioni per non aggravare le già delicate condizioni di salute del 99enne.

Tuttavia, il libro afferma che al principe Filippo non importava quando sarebbe andata in onda l’intervista. La sua attenzione era rivolta a tutte le polemiche che la stessa avrebbe potuto innescare. Era totalmente contrario alla sua realizzazione e l’ha fatto sapere anche ai diretti intervistati. Purtroppo dopo appena un mese è spirato nel Castello di Windsor.

Le accuse di razzismo, legate all’interesse sul colore della pelle di Archie, oltre alle difficoltà di ambientamento di Meghan a Palazzo, hanno poi scatenato effettivamente una coda polemica incredibile. La triste previsione del duca di Edimburgo è stata puntualmente rispettata, ma ormai è troppo tardi per porvi rimedio.