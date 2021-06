GF Vip 6, l’addio definitivo di un celebre volto: che frecciata

Antonella Elia, celebre volto del GF Vip dice addio al suo ruolo come opinionista: non mancano le frecciatine alla sua sostituta

A settembre il Grande Fratello Vip ritorna sul piccolo schermo con la sesta edizione. Nelle poltrone occupate dagli opinionisti, però, questa volta non c’è spazio per Pupo e Antonella Elia. Come avevamo già annunciato in precedenza, Pupo ha messo un punto al suo impegno con il reality per dedicarsi alla musica, mentre nel caso della Elia, pare che Alfonso Signorini l’abbia tagliata fuori per provare un nuovo duo.

Difatti, ad affiancare il padrone di casa nella sesta edizione del GF Vip saranno Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. La prima ha già preso parte nel reality ma come concorrente della quarta edizione. L’ex opinionista Antonella Elia sembrerebbe aver accusato il colpo. Infatti la showgirl italiana in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv ha detto la propria sul nuovo duo scelto da Alfonso Signorini lanciando qualche frecciatina.

Antonella Elia commenta le due nuove opinioniste del GF Vip 6: promossa la moglie di Bonolis

Antonella Elia, ex opinionista del GF Vip, in un’intervista rilasciata a Nuovo Tv ha commentato le due new entry nel cast del reality che prenderanno il suo posto e quello di Pupo. L’attrice ha dichiarato che non ce la faranno mai a sostituirla: “Temo non bastino. Adriana è la maestrina e non mi aspetto niente da lei. Non si esporrà mai e cercherà di essere amica di tutti e di mantenere i vari equilibri. Sonia mi sembra molto sveglia e tagliente, ha le carte in regola per essere una brava opinionista”.

Le fracciatine dunque non sono mancate per la sua rivale Adriana Volpe conosciuta proprio nella casa del Grande Fratello. Le due sono state amiche per un breve periodo ma poi sono arrivate a scontrarsi in più occasioni. Promossa invece per l’ex opinionista, la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli.