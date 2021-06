Fortnite prepara un’incredibile novità: andrà a modificare la mappa

Un’altra grandissima novità è in arrivo su Fortnite, e andrà a modificare direttamente la mappa. Ecco i dettagli

L’incredibile successo di Fortnite negli ultimi anni è senza dubbio legato alle tantissime partnership di livello che sono state siglate con Epic Games. Tra skin ed eventi esclusivi, per gli utenti non c’è mai un attimo di respiro. Ormai due settimane fa è arrivata la Stagione 7, il cui Pass Battaglia – per fare qualche esempio – presenta i personaggi di Rick & Morty e di Superman.

Presto dovrebbe arrivare un’altra super novità, che andrà a modificare direttamente la mappa. Per ospitare il concerto degli Easy Life, gli sviluppatori hanno deciso di ricreare l’O2 Arena di Londra. Conosciuta anche come Millenium Dome, è uno degli edifici più iconici della capitale britannica.

Fortnite accoglie l’O2 Arena di Londra: i dettagli

Il prossimo 24 giugno 2021 dalle ore 21:30, sarà live il concerto degli Easy Life. Fino a domenica alla stessa ora, tutte le sere sarà possibile assistere in diretta alla performance direttamente in-game, con il video che sarà disponibile anche sul canale YouTube della band. Per poter osservare l’arena e quindi il concerto stesso, bisogna andare nella modalità creativa del battle royale e inserire il codice 2500-3882-9781.

Verrete catapultati direttamente nella O2 Arena di Londra, teatro di alcuni dei più grandi concerti della storia. Solo che questa volta, il tutto verrà trasferito direttamente su Fortnite. Già adesso è facilmente riconoscibile all’interno dell’isola di gioco, e da domani sera sarà riempita dalla musica degli Easy Life.