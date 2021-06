Fabrizio Corona, ex tronista beccata a casa sua: “Siamo conviventi”

Durante un sopralluogo della polizia, Fabrizio Corona sarebbe stato costretto a giustificare la presenza femminile in casa sua ed ha quindi dovuto rivelare che si trattava della sua fidanzata e convivente. Ecco di chi si tratta.

L’ex fidanzata di Paolo Brosio, Maria Laura De Vitis, aveva rivelato al portale Fanpage di essere stata contattata da Fabrizio Corona per costruire un personaggio che le avrebbe fatto guadagnare dalla sua relazione con il noto giornalista. In sostanza, la giovane ragazza aveva rivelato che “il re dei paparazzi” non aveva abbandonato la sua vecchia attività.

LEGGI ANCHE >>> Fabrizio Corona esulta, finalmente una bella notizia: fan commossi – FOTO

NON PERDERTI >>> Fabrizio Corona, nove poliziotti a casa sua nella notte: il motivo – VIDEO

La presenza dell’ex tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni, in casa di Fabrizio Corona potrebbe dunque far pensare ai più maliziosi che l’artista si sia rivolta a lui per aumentare la popolarità. Durante un sopralluogo della polizia, Fabrizio Corona ha di fatto smentito questa ipotesi, giustificando la natura della presenza femminile in casa sua.

View this post on Instagram A post shared by Sophie Codegoni (@sophie.codegoni)

Fabrizio Corona: “Sophie Codegoni è la mia fidanzata”

Fabrizio Corona avrebbe presentato alla polizia l’ex tronista di Uomini e Donne come la sua fidanzata e convivente. Il tutto è stato ripreso e pubblicato sul canale Instagram di Fabrizio, che ha voluto così protestare contro la visita di nove poliziotti in casa sua. L’ex fotografo si sente oggetto di attenzioni eccessive da parte delle forze dell’ordine.

LEGGI ANCHE >>> Fabrizio Corona cambia all’improvviso agente per un ex volto noto della Tv

Dall’altra parte, Sophie Codegoni non ha voluto commentare quanto accaduto e la sua presenza nel video. La ragazza è reduce da una brevissima relazione di circa un mese con Matteo Ranieri. Durante l’ultima edizione di Uomini e Donne, i due avevano abbandonato insieme il Trono Classico, ma evidentemente la storia non ha funzionato.

View this post on Instagram A post shared by Sophie Codegoni (@sophie.codegoni)

Fabrizio Corona, quanto guadagna ad apparizione? Lo rivela lui stesso

Neanche Fabrizio Corona ha voluto rilasciare ulteriori dichiarazioni riguardo la sua fidanzata. Ha però voluto fare la sua ennesima denuncia rendendo noto il suo compenso per l’apparizione nel programma Pomeriggio 5. Si parlerebbe di una cifra incredibile, ovvero di ben cinquantamila euro.

Ecco alcuni frammenti della Storia pubblicata su Instagram: