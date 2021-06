Elisabetta Canalis, annunciato a sorpresa il ritorno in TV: fan entusiasti

Pronto il ritorno in TV per Elisabetta Canalis. La showgirl è recentemente tornata in Italia per il nuovo super progetto

Da ormai qualche anno, Elisabetta Canalis si trova stabilmente a Los Angeles con suo marito. Una decisione presa di comune accordo, per non vivere una relazione a migliaia di chilometri di distanza. Ora però, qualcosa potrebbe cambiare per motivi lavorativi.

Sin da subito, la ex Velina ha messo le cose in chiaro: in caso di offerte di lavoro, avrebbe preso il primo aereo disponibile e sarebbe tornata nel Bel Paese. E così è stato infatti. Qualche giorno fa la showgirl è stata intercettata proprio in Italia, ma si pensava solamente per un viaggio di piacere. In realtà, pare che ci sia di mezzo un progetto televisivo.

Elisabetta Canalis in televisione, condurrà un programma su TV8

Come preannunciato da Novella 2000, il ritorno in Italia di Elisabetta Canalis non è avvenuto per caso. La bella showgirl si prepara a tornare in televisione, per condurre Vite da Copertina su TV8. Una scelta di cuore, che le ha permesso di abbandonare temporaneamente Los Angeles e riabbracciare i propri cari e il suo Paese d’origine.

Il programma parla di gossip e di moda, e ancora non è riuscito a trovare una conduzione stabile. Si è partiti con Alda D’Eusanio, per poi passare ad Elenoire Casalegno e Giovanni Ciacci. L’ultima stagione è stata condotta da Rosanna Cancellieri che, a quanto pare, verrà sostituita proprio da Elisabetta Canalis. Vedremo se l’ex Velina riuscirà a dare continuità al programma e pianificare un ritorno definitivo in Italia.