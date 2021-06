Calciomercato Juventus, accordo e firma: nuova squadra per Cristiano Ronaldo

Primo colpo in uscita del calciomercato della Juventus. Cristiano Ronaldo è pronto a cambiare maglia: dove giocherà CR7 la prossima stagione.

La Juventus è pronta a dire addio a Cristiano Ronaldo durante questa sessione di calciomercato. Infatti il campione portoghese potrebbe dire addio a breve, lasciando Torino per recarsi a Parigi. Il Paris Saint Germain avrebbe trovato l’accordo con CR7, pronto a formare il tridente da sogno con Mbappè e Neymar. Inoltre durante questa edizione di Euro 2020, Ronaldo non ha nascosto il possibile addio alla Juventus.

Infatti, incalzato dai giornalisti, CR7 ha dichiarato: “Sceglierò la soluzione migliore per me, che sia la Juventus o un altro club“. A pensare alla sua futura collocazione ci ha pensato lo storico agente, Jorge Mendes. Infatti Mendes avrebbe avviato diversi sondaggi trovando quindi l’accordo con lo sceicco Al Khelaifi. Il presidente del PSG, infatti, culla ormai da tempo il sogno di alzare la Champions League e con CR7 che potrebbe essere il tassello mancante per la conquista della massima competizione europea.

Calciomercato Juventus, Ronaldo verso il PSG: la strategia del club francese

I tifosi del Paris Saint Germain sono pronti a sognare con un tridente composto da Kylian Mbappè, Cristiano Ronaldo e Neymar. Lo sceicco Al Khelaifi, per limitare i costi faraonici dei tre, potrebbe sacrificare proprio Mbappè per cederlo al Real Madrid. Mauricio Pochettino, però, potrebbe convincere lo sceicco a resistere una stagione proprio per provare a conquistare la Champions League con il tridente da sogno.

Intanto la Juventus lavora anche nel calciomercato in entrata. Infatti i bianconeri sarebbero pronti a chiudere la trattativa che porta Manuel Locatelli alla corte di mister Massimiliano Allegri. Il centrocampista della Nazionale dovrebbe arrivare dal Sassuolo per una cifra pari a 40 milioni di euro. Ma non solo, i dirigenti bianconeri avrebbero inserito nella trattativa anche il giovane e talentuoso difensore Radu Dragusin, che tanto piace ai neroverdi. Nei prossimi giorni Locatelli potrebbe già svolgere le visite mediche per poi trasferirsi a Torino.