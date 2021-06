Calciomercato Inter, scelto il sostituto di Hakimi: un big della Serie A! Simone Inzaghi ha espresso la sua preferenza per rimpiazzare la partenza dell’esterno marocchino

Le mosse in casa Inter sono tutte incentrate sull’uscita di Hakimi e di un altro big. Entro la fine di giugno i nerazzurri hanno bisogno di almeno 70 milioni di plusvalenze per migliorare le difficili condizioni del bilancio. Le difficoltà di Suning non permettono voli pindarici e i fondi che arriveranno dalle cessioni non verranno reinvestiti direttamente su nuovi calciatori. Ciò significa che Marotta e Ausilio dovranno lavorare di ingegno per trovare i giusti rinforzi per Simone Inzaghi. L’idea è quella di mantenere comunque competitiva la squadra per poter arrivare almeno tra le prime quattro. La cifra che il Psg verserà per l’esterno marocchino dovrebbe aggirarsi proprio sui 75 milioni di euro a cui si andranno a sommare i soldi per Lautaro Martinez. L’argentino non rinnoverà e molto probabilmente finirà al Barcellona per una cifra simile. A quel punto sono pronti già i due innesti principali da fare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, accordo e firma: nuova squadra per Cristiano Ronaldo

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, altra cessione in vista: c’è però una condizione

Calciomercato Inter, scelto il sostituto di Hakimi: Manuel Lazzari dalla Lazio

La priorità di Simone Inzaghi è quella di ridefinire gli esterni di fascia, fondamentali per il suo 3/5/2. A sinistra il prescelto è Marcos Alonso. Lo spagnolo ex Fiorentina doveva rientrare nell’operazione Hakimi con i Blues, ma il sorpasso del Psg porterà ad una trattativa separata. Dall’Inghilterra fanno sapere di un’offerta di prestito con obbligo di riscatto attorno ai 15 milioni. Leggermente più caro invece Lazzari, che dovrebbe andare a coprire il buco sulla fascia destra. Il Messaggero parla di una base di accordo per 22 milioni più 4 di bonus. L’ex Spal avrebbe scavalcato nelle preferenze sia Florenzi che Semedo, di cui si era parlato nelle scorse settimane. Smentita la voce di un altro ex Barça vicino ad appiano Gentile, ovvero Jordi Alba. La notizia rilanciata dal Mundo Deportivo non ha trovato conferme, anche per via dei costi troppo elevati del nazionale spagnolo.